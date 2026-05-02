إيران تتحرك استباقيا.. خفض إنتاج النفط لتفادي أزمة التخزين

كشف مسؤول إيراني في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أن بلاده بدأت بالفعل تقليص إنتاجها النفطي كإجراء احترازي لتجنب الوصول إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية، بدلاً من الانتظار حتى تمتلئ مرافق التخزين بالكامل.

وأوضح أن الخبرات التي اكتسبها المهندسون الإيرانيون خلال سنوات من الحروب والعقوبات مكنتهم من إيقاف تشغيل آبار النفط مؤقتًا دون التسبب في أضرار دائمة، مع القدرة على استئناف الإنتاج بسرعة عند الحاجة.

وأشار المسؤول إلى أن طهران تدرك أن استمرار ضخ النفط بالمعدلات الحالية لن يكون مجديًا سوى لفترة محدودة، خاصة في ظل القيود التي يفرضها الحصار الأمريكي، والذي يحد من قدرة إيران على استخدام ما يعرف بـ"أسطول الظل" لنقل شحناتها النفطية.

وأضاف أن قرار خفض الإنتاج قد يؤثر على نحو 30% من الحقول النفطية في البلاد، لافتًا إلى تقديرات تفيد بأن إيران قد لا تمتلك أكثر من شهر واحد وربما أقل قبل امتلاء سعتها التخزينية بالكامل إذا استمر الإنتاج بالمستويات الحالية.