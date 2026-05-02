إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، مساء اليوم السبت، إغلاق الميناء أمام حركة السفن نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وصرح مصدر مسؤول في الميناء بأنه تم إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نظراً لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، مؤكدا عودة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

وأشار إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء عدم استقرار في الأحوال الجوية يصاحبها رياح مثيرة للرمال، أدت إلى إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن.