سجل 6965 جنيهًا .. آخر تحديث لعيار 21 مساء اليوم

سجل سعر أشهر أعيرة الذهب داخل أسواق المشغولات الذهبية، انخفاضًا خلال الساعات الأولي من بدء التعاملات المسائية والمحددة اليوم السبت 2-5-2026 .

عيار 21 يهوى

وهوى سعر عيار 21 الأكبر انتشاراً داخل محلات الصاغة المختلفة بقيمة 15 جنيه على الأقل مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

ماذا حدث في الصاغة

مع بدء التعاملات الأسبوعية والمحددة اليوم؛ تظل التداولات داخل الصاغة المصرية مستقرة نسبيًا بالرغم التداعيات الجيوسياسية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6965 جنيهًا .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7960 جنيهًا للشراء و7914 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و 7254 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6965 جنيهًا للشراء و6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط 5970 جنيهًا للشراء و5935 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.72 ألف جنيه للشراء و55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4615 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع.