قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة
بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ
فريق سام مرسي السابق .. إيبسويتش تاون يعود إلى البريميرليج
خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو
رواتب تتجاوز 16 ألف جنيه.. وزارة النقل تطلب سائقين للأتوبيسات وتاكسي العاصمة
النقض: رفض الطعن على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سجل 6965 جنيهًا .. آخر تحديث لعيار 21 مساء اليوم

سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أشهر أعيرة الذهب داخل أسواق المشغولات الذهبية، انخفاضًا خلال الساعات الأولي من بدء التعاملات المسائية والمحددة اليوم السبت 2-5-2026 .

عيار 21 يهوى

وهوى سعر عيار 21 الأكبر انتشاراً داخل محلات الصاغة المختلفة بقيمة 15 جنيه على الأقل مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

سعر الذهب في مصر

ماذا حدث في الصاغة

مع بدء التعاملات الأسبوعية والمحددة اليوم؛ تظل التداولات داخل الصاغة المصرية مستقرة نسبيًا بالرغم التداعيات الجيوسياسية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6965 جنيهًا .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7960 جنيهًا للشراء و7914 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و 7254 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6965 جنيهًا للشراء و6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط 5970 جنيهًا للشراء و5935 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.72 ألف جنيه للشراء و55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4615 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع.

فوائد تناول الخيار الصحية
