ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وفقًا لما نقلته قناة صدي البلد خلال برنامج صباح البلد.

جاء هذا الارتفاع بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة عند مستوى 3.5% و3.75% في اجتماعه الأخير يوم الخميس، مما كان له تأثير كبير على حركة الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 7971 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5978 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: بلغ سعر الجنيه الذهب 55800 جنيه.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي

هذا القرار عزز من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر أونصة الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمية اليوم حوالي 4630.62 دولار أمريكي.