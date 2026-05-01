بعد الهدف الثاني للأهلي في مباراة القمة.. آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم

استقر سعر الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 1-5-2026، بالتزامن مع تسجيل النادي الأهلي هدفه الثاني في مرمي الزمالك خلال مباراة القمة اليوم .

سعر الذهب

وثبت سعر الذهب داخل محلات الصاغة بدون تغيير، بعد أن فقد 10 جنيهات قبل ساعات من الآن.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب 6980 جنيها في آخر تحديث له.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7977 جنيها للشراء و7920 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5982 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4630 دولارا للشراء و4629دولارا للبيع.