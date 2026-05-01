الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية نظيفة ويحسم القمة 132 في بطولة الدوري

حسم الأهلي قمة الدوري المصري رقم 132 لصالحه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المسابقة.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق عدي الدباغ، إلا أن تسديدته مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير.

ونجح الأهلي في فرض سيطرته تدريجيًا، ليتمكن أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد عرضية مميزة من طاهر محمد طاهر. وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أهدر الزمالك فرصة تقليص الفارق بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح محمود بنتايج في الدقيقة 52 عقب عرقلة من هادي رياض، لكن مصطفى شوبير تألق وتصدى لتسديدة حسام عبد المجيد ببراعة.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 68 بعد أن ارتطمت الكرة بالقائم، قبل أن ينجح أشرف بن شرقي في تعزيز تقدم المارد الأحمر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74، مستفيدًا من تمريرة مميزة من إمام عاشور.

بهذا الفوز، يؤكد الأهلي تفوقه في القمة ويواصل المنافسة بقوة على لقب الدوري، بينما يتلقى الزمالك ضربة قوية في مشواره بالبطولة.