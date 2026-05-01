ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

تُعد القلايات الهوائية (Air Fryers) واحدة من أكثر الأجهزة انتشارًا في المنازل البريطانية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 65% من الأسر في المملكة المتحدة تمتلك هذا الجهاز الذي أصبح رمزًا للطهي الصحي السريع.

القلاية الهوائية: هل هي حقًا صحية؟

لكن مع انتشارها الواسع، بدأت تظهر تساؤلات حول مدى أمانها وصحتها، خصوصًا فيما يتعلق بـ المواد الكيميائية و”السموم الدائمة” التي قد تكون موجودة في بعض مكوناتها، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتُسوّق القلايات الهوائية على أنها بديل صحي للقلي التقليدي، لأنها تعتمد على الهواء الساخن بدلاً من كميات كبيرة من الزيت، مما يؤدي إلى:

تقليل الدهون

خفض السعرات الحرارية

طعام مقرمش بدون قلي عميق

ولكن الخبراء يؤكدون أن هذا لا يعني أن الطعام يصبح “صحيًا تلقائيًا”.

فالأطعمة مثل النقانق، البطاطس المقلية، والدجاج المغلف بالبقسماط لا تتحول إلى أطعمة صحية لمجرد طهيها في القلاية الهوائية.

القلاية الهوائية

كيف تعمل القلاية الهوائية؟

القلاية الهوائية هي في الأساس فرن حراري صغير (Convection Oven) يعمل عبر:

ـ تسخين الهواء داخل حجرة مغلقة

ـ تدوير الهواء بسرعة عالية حول الطعام

ـ تكوين طبقة مقرمشة بفضل عملية “التفاعل البني” (Maillard Reaction)

وهذا يجعلها تقدم طعامًا شبيهًا بالمقلي لكن بزيت أقل بكثير.

القلاية الهوائية

هل هي أكثر صحة من القلي العميق؟

وفق خبراء التغذية: فإن القلاية الهوائية تقلل الدهون بشكل واضح مقارنة بالقلي العميق، ولكن الفارق الصحي يعتمد على نوع الطعام نفسه

على سبيل المثال:

البطاطس المقلية في القلاية تحتوي على زيت أقل من المقلي التقليدي، لكن لا تزال ليست “طعامًا صحيًا” إذا تم تناولها بكثرة

القلاية الهوائية

المخاطر الصحية المحتملة

رغم فوائدها، إلا أن هناك بعض المخاوف الصحية:

ـ مادة الأكريلاميد (Acrylamide):

تتكون عند طهي الأطعمة النشوية بدرجات حرارة عالية

مصنفة كمادة “محتملة التسبب في السرطان”

لكنها ليست خاصة بالقلايات الهوائية فقط، بل تظهر في القلي والخبز والتحميص أيضًا

ـ “المواد الكيميائية الدائمة” (Forever Chemicals):

بعض الطلاءات غير اللاصقة قد تحتوي على مواد مثل PFAS أ و PTFE (تفلون)، والتي:

قد تتحلل عند الحرارة العالية جدًا

ترتبط في بعض الدراسات بمخاوف صحية طويلة المدى

ولكن الخبراء يؤكدون أن الخطر منخفض عند الاستخدام المنزلي الطبيعي.

القلاية الهوائية

تأثير القلايات الهوائية على الهواء داخل المنزل

وتشير بعض الدراسات إلى أن أجهزة الطهي قد تطلق:

ـ جسيمات دقيقة جدًا (Ultrafine Particles)

ـ مركبات عضوية متطايرة أثناء الطهي

لكن لم يتم إثبات تأثير صحي طويل المدى بشكل قاطع، ويُوصى فقط بالتهوية الجيدة أثناء الاستخدام.

القلاية الهوائية

نصائح لاستخدام آمن للقلاية الهوائية

ـ تجنب تركها تعمل بدون مراقبة

ـ تنظيفها بعد كل استخدام

عدم طهي الطعام حتى الاحتراق

ـ وضعها في مكان جيد التهوية

ـ استخدام منتجات خالية من PFAS أو PFOA إن أمكن