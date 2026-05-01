طلبت من اللاعبين إسعاد عائلاتهم.. توروب بعد ثلاثية الزمالك: الأهلي استحق الفوز

أكد ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، إدراكه الكامل لقيمة المواجهة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن المنافسة بين القطبين تمتد لأكثر من 100 عام، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا خاصًا.

وأوضح توروب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أول مواجهة لي أمام الزمالك كانت في السوبر المحلي، ومنذ ذلك الوقت أدركت حجم وأهمية هذه المباراة”، مؤكدًا أن فريقه ظهر بانضباط تكتيكي كبير واستحق الفوز.

رسالة خاصة للاعبين

وأضاف: “طلبت من اللاعبين قبل اللقاء أن يجعلوا عائلاتهم فخورة بهم”، موجهًا الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم الكبير خلال المباراة.

تحديات قبل اللقاء

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق عانى من غيابات مؤثرة بسبب الإيقافات والإصابات، ما دفعه لإجراء تعديلات على التشكيل، مشيدًا بأداء جميع اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء.

بن شرقي مهاجمًا.. والشحات يتألق في القمة

وتحدث توروب عن الأداء الفردي، قائلًا إن أشرف بن شرقي قدم مباراة مميزة، مؤكدًا قدرته على اللعب كمهاجم بجانب مركز الجناح.

وهنأ بن شرقي على تسجيله هدفين، كما أثنى على أداء حسين الشحات بعد تسجيله هدفًا في القمة.

مرونة تكتيكية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق اضطر لتجربة أسلوب لعب مختلف خلال المباراة، موضحًا أن الوصول إلى الطريقة المثالية تطلب الكثير من العمل والتجربة.

ترتيب الدوري بعد القمة

رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، لتشتعل المنافسة في الجولات المقبلة.

