حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد خطأ لاعب الأهلي

احتسب حكم مباراة القمة ركلة جزاء لصالح محمود بنتايج في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرقلة من هادي رياض.

وانتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين عن طريق حسين الشحات واشرف بن شرقي في القمة 132.

ونجح حسين الشحات لاعب الأهلي في إحراز هدف الأهلي الثاني في مرمي الزمالك في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

ونجح أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في إحراز الهدف الأول للقلعة الحمراء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء بعد عرضية من طاهر محمد طاهر.

ومرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك دون أهداف، وكاد الفارس الأبيض أن يتقدم عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 4 من عمر اللقاء بعد تسديدة مميزة اعتلت مرمي مصطفي شوبير.