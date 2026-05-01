أشرف بن شرقي يكتب التاريخ في ديربي القاهرة.. إنجاز فريد بقميصي الأهلي والزمالك

نجح المغربي أشرف بن شرقي في تحقيق رقم تاريخي، بعدما أصبح أول لاعب أجنبي يسجل بقميصي الأهلي والزمالك في مباريات ديربي القاهرة.

تألق مع الزمالك.. ثنائية في موسم واحد

وكان بن شرقي قد سجل هدفين بقميص الزمالك خلال موسم 2021-2022، بواقع هدف في كل من مباراتي الدور الأول والثاني، ليترك بصمة واضحة في مواجهات القمة.

استمرار التألق مع الأهلي.. ثلاثية جديدة تعزز الرقم

ولم يتوقف تألق اللاعب عند هذا الحد، حيث واصل حضوره التهديفي في القمة بقميص الأهلي، مسجلًا 3 أهداف، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأجانب تأثيرًا في تاريخ مواجهات الفريقين.

بصمة مغربية في أكبر ديربي عربي

ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على القيمة الفنية الكبيرة لبن شرقي، الذي نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ديربي القاهرة، بإنجاز استثنائي يصعب تكراره.