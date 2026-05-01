في عيد العمال.. عميد أصول الدين بالأزهر يحمل الفأس لتطوير حديقة الكلية | صور

شارك الدكتور نبيل زاهر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة، العمال في تطوير حديقة الكلية، وحمل الفأس بيديه ليشاركهم تجميل الزروع، حيث تتزامن تلك اللفتة مع الاحتفال بعيد العمال؛ تأكيدًا لقيمة العمل وتقديم القدوة في الاتقان والتفاني وحب الانتماء.

تهنئة شيخ الأزهر في عيد العمال

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد قدم التهنئة لعمال وعاملات مصر المخلصين بمناسبة عيدهم -الذي يوافق الأول من مايو من كل عام- تقديرًا لعطائهم وجهودهم، مقدرًا دورهم الوطني ومساهمتهم القيمة في رفعة الوطن، ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان، أن الإخلاص في العمل قيمة أصيلة في الإسلام، وأن العمل الجاد هو الركيزة الرئيسة لبناء الأمم ونهضتها بسواعد أبنائها المخلصين، داعيًا الجميع إلى الالتزام بقيم الانضباط والجدية في العمل، بما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار لبلادنا وأمتنا، ومواكبة التطور الشامل الذي يشهده العالم من حولنا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للدور الوطني البارز الذي يقوم به عمال وعاملات مصر الشرفاء، مناشدًا الجميع الاستمرار في العطاء والعمل بجد واجتهاد وإخلاص من أجل رفعة الوطن وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.