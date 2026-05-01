رعايتهم مسئوليتي .. محافظ الجيزة يتكفل بالطفلين ضحية وفاة والديهما

أكد النائب وليد المليجي، عضو مجلس النواب، أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تبنى قصة أطفال السيدة رضا عبد العال، التي فقدت حياتها أثناء إنقاذ نجلها من دهس سيارة بالجيزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ، أن محافظ الجيزة قرر مقابلة أطفال السيدة الراحلة يوم الأحد المقبل، لتقديم كل الدعم لهم، وأنه سيتكفل بكل ما يخص الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات و3 سنوات.

ولفت إلى أن المحافظ طلب صور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال، وأن والدهم قد توفي هو الآخر قبل وفاة والدتهم بـ40 يومًا، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع عمّ الأطفال، وأنه سيتم توفير جميع احتياجاتهم.

وحكي سيد عبد العال، شقيق السيدة رضا عبد العال، التي فقدت حياتها في أثناء إنقاذ نجلها من دهس سيارة بالجيزة، تفاصيل ما تعرضت له نجلته، وأكد أن شقيقته ماتت أسفل السيارة أثناء إنقاذ نجلها من حادث سير.

جوزها مات من 40 يومًا



وأضاف شقيق الراحلة أن شقيقته كانت متجهة إلى التأمينات لإنهاء أوراق المعاش الخاص بزوجها الذي توفي منذ أقل من 40 يومًا، وأن المتهم في القضية كان دهس ابن شقيقته، لكن شقيقته أنقذته وتوفيت هي.