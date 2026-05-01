وفاة والدة إبراهيم سعيد

أعلن إبراهيم سعيد ،نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، عن وفاة والدته عبر منصة اكس.

وكتب إبراهيم سعيد :"امي ماتت ادعولها

‏الله يرحمك يا امي

‏ويغفر ليكي ويدخلك جناته".



وكان قد دافع إبراهيم سعيد نجم النادى الأهلى السابق، عن حسن شحاتة المدير الفنى لمنتحب مصر السابق، ونجم الزمالك السابق، بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له الأخير مؤخرًا.

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمى على منصة إكس: "يا جماعة ده الأسطورة الحقيقية وتاريخ لنادى الزمالك والمنتخب المصرى، كان أى حد يتمنى يقابله ويتكلم معاه اسمه الكابتن حسن شحاتة".

وأضاف: "إحنا عرفنا الكورة والمتعة عن طريقة هو والكابتن محمود الخطيب اختلف معاه بس عيب التقليل والغلط فيه ده رمز كبير جدا فى تاريخ كرة القدم".