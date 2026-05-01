إبراهيم سعيد يدافع عن حسن شحاتة: أتفق معه فى كلامه عن بيزيرا

دافع إبراهيم سعيد نجم النادى الأهلى السابق، عن حسن شحاتة المدير الفنى لمنتحب مصر السابق، ونجم الزمالك السابق، بعد الهجوم الشرس الذى تعرض له الأخير مؤخرًا.

وكان حسن شحاتة قد قال خلال حواره التلفزيونى على قناة النهار مع الإعلامى أحمد حسام ميدو: «بيزيرا بيضحك علينا لأنه عمرى ما شوفت لاعب بيعيط وهو فى وقت من الأوقات ظهر وهو بيعيط».

وتابع: «بيزيرا لاعب كويس لكن انت مش محتاج انك تعيط عشان تجذب الجماهير ليك أو عشان يقولوا عليك لاعب كويس»، موضحًا: «بيزيرا لاعب كويس وبيلعب بشكل كويس جدا لكن عدم وجود لعيبة مميزة فى المركز ده خلاه يظهر بشكل أكبر».

وقال إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمى على منصة إكس: "يا جماعة ده الأسطورة الحقيقية وتاريخ لنادى الزمالك والمنتخب المصرى، كان أى حد يتمنى يقابله ويتكلم معاه اسمه الكابتن حسن شحاتة".

وأضاف: "إحنا عرفنا الكورة والمتعة عن طريقة هو والكابتن محمود الخطيب اختلف معاه بس عيب التقليل والغلط فيه ده رمز كبير جدا فى تاريخ كرة القدم".

وتابع: "كمان ده اتكلم عن لاعب عادى يعنى وبتفق معاه فى كلامه، كمان ده حسن شحاته اللى بيتكلم ويقيم فاهمين".

وأتم إبراهيم سعيد تصريحاته قائلًا:"طول العمر ليك يا كابتن ودايما نستفيد ونتعلم منك يا معلم".