عمر جابر يدعم الزمالك أمام الأهلى من مدرجات استاد القاهرة

حرص عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في استاد القاهرة الدولي، لدعم زملائه قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

يأتي حضور اللاعب رغم غيابه عن المباراة، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة، والتي حالت دون مشاركته في اللقاء.

كان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد عقد جلسة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه إلى الملعب، استعرض خلالها خطة اللعب، وشرح بعض الجوانب الفنية، إلى جانب منح التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق التتويج باللقب.

ويخوض الزمالك اللقاء، متصدراً جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين في هذه المواجهة الحاسمة.