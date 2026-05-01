قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ترويجًا لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.. رئيس تنشيط السياحة يلتقي ممثلي شركة دولية

المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي
محمد الاسكندرانى

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار، والتي ترتكز على إبراز المنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، التقى الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بممثلي، إحدى الشركات الدولية المتخصصة في إنتاج المحتوى الترويجي للسياحة الروحانية والثقافية، وذلك لمتابعة أعمال التصوير الخاصة بإعداد محتوى ترويجي لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الهيئة على توسيع شراكاتها مع الكيانات الدولية المتخصصة، بما يدعم تطوير أدوات الترويج الحديثة ويعزز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد يوسف أن منتج مسار رحلة العائلة المقدسة يُعد أحد أبرز المنتجات السياحية الروحانية والثقافية التي تمتلكها مصر، لما يحمله من قيمة دينية وتاريخية استثنائية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتأهيل نقاط المسار المختلفة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

كما شدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة لإنتاج محتوى احترافي عالي الجودة، يُسهم في تعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، ويدعم زيادة معدلات الطلب على هذا المنتج الفريد في الأسواق الدولية المستهدفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض خطة العمل التنفيذية للشركة وما آلت إليه أعمال التصوير؛ حيث تتضمن الخطة تنفيذ تصوير ميداني احترافي لعدد من النقاط الرئيسية على المسار، وفق جدول زمني يشمل مواقع مختارة في محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وأسيوط.

وقد حرص الرئيس التنفيذي للهيئة على التواجد خلال أعمال التصوير لتوثيق المعالم الأثرية بمنطقة مصر القديمة، والإشراف المباشر على إنتاج محتوى بصري متكامل يعكس ثراء وتنوع التجربة السياحية، ويبرز أبعادها الروحية والإنسانية باستخدام أحدث تقنيات السرد البصري، بما يضمن دقة وجودة المحتوى.

حضر اللقاء وأعمال التصوير الأستاذة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، والسيد وائل منصور، عضو الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويُعد منتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر أحد أهم المنتجات السياحية التي تعمل وزارة السياحة والآثار على تطويرها، حيث يضم نحو 25 نقطة رئيسية، من بينها 14 نقطة تم تطويرها وتأهيلها لاستقبال الزائرين. وتضطلع الوزارة بدور محوري في تطوير البنية التحتية والطرق المؤدية إلى نقاط المسار، إلى جانب إنشاء وتطوير مراكز الزوار والخدمات المرتبطة بها. كما تشمل جهود التطوير أعمال الترميم والصيانة الأثرية التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، فضلًا عن الترويج لهذا المنتج السياحي عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

