شخصية مميزة.. ماذا قال كاف عن أداء منتخب مصر أمام بلجيكا بالمونديال؟

أشاد الموقع الرسمي لـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالمستوى المميز الذي قدمه منتخب مصر خلال مواجهته أمام منتخب بلجيكا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية واستحق الخروج بنتيجة إيجابية بعد التعادل 1-1.

أداء قوي وشخصية مميزة للفراعنة

وأوضح “كاف” أن منتخب مصر ظهر بثقة كبيرة وشخصية قوية على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل، ونجح في فرض أسلوبه خلال فترات طويلة من المباراة، رغم مواجهة أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب البطولة.

وأشار التقرير إلى أن الفراعنة لم يكتفوا بالدفاع أمام قوة المنتخب البلجيكي، بل بادروا بالهجوم وصنعوا العديد من الفرص، وهو ما عكس التطور الكبير في أداء الفريق وقدرته على منافسة المنتخبات الكبرى على الساحة العالمية.

مصر كانت الأقرب لتحقيق الفوز

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي أن منتخب مصر كان الطرف الأفضل في العديد من فترات اللقاء، وتمكن من التقدم في النتيجة بفضل الأداء الجماعي المميز والالتزام التكتيكي للاعبين، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل في وقت لاحق.

وأضاف التقرير أن المنتخب المصري كان قريبًا للغاية من تحقيق فوز تاريخي في بداية مشواره بالمونديال، إلا أن بعض التفاصيل وسوء الحظ حرما الفريق من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليكتفي بحصد نقطة ثمينة أمام منافس قوي.

إشادة بمستقبل الفراعنة في البطولة

واختتم “كاف” تقريره بالتأكيد على أن الأداء الذي قدمه منتخب مصر يمنح جماهيره الكثير من التفاؤل قبل المباريات المقبلة، خاصة أن الفريق أثبت امتلاكه الجودة والقدرة على مقارعة كبار المنتخبات، كما أظهر انضباطًا تكتيكيًا وروحًا قتالية عالية قد تساعده في مواصلة المنافسة بقوة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026