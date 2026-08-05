أحمد موسى يتحدى منتقدي محمد صلاح: مفيش دكر يطلع يشتمه بعد انتقاله لطرابزون

هاجم الإعلامي أحمد موسى منتقدي محمد صلاح، عقب انتقاله إلى نادي طرابزون التركي، مؤكدًا أن بعض الأشخاص الذين اعتادوا مهاجمة اللاعب، سيتغير موقفهم بعد الصفقة الجديدة.

تفاصيل انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللي كانوا دايمًا بيشتموا محمد صلاح، دلوقتي عندهم حالة صمت، ومش هيقدروا ينطقوا بكلمة ضده، وهيبدأوا يعملوا احتفالات لصلاح".

وأضاف: "اللي بيهاجموا صلاح مش بيحركهم مبدأ، خلي فيهم واحد دكر من اللي قاعدين في تركيا يطلع يعمل فيديو يشتم فيه محمد صلاح أو يتكلم عليه بسوء، أنا بتحداهم على الهواء".

وتابع موسى أن محمد صلاح أصبح لاعبًا عالميًا، وأن انتقاله إلى طرابزون؛ جاء بعد اختياره الشخصي ودراسته لكل العروض المتاحة، مؤكدًا أن اللاعب يعرف مصلحته جيدًا.

وأشار إلى أن الجماهير المصرية ستواصل دعم محمد صلاح في أي مكان يذهب إليه، موضحًا أن المتابعة ستستمر معه في الدوري التركي كما كانت خلال فترة لعبه في ليفربول.