محافظ الغربية يكرّم وكيل الصحة تقديرًا لمسيرته المتميزة وخدمته للقطاع الصحي.. صور

كرّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة السابق بالغربية، وذلك بمناسبة نقله لتولي مهام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة في دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة طوال فترة عمله بالغربية، ولدوره في دعم خطط تطوير القطاع الصحي، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة التنفيذية، بما أسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى أن الدكتور أسامة بلبل ترك بصمة واضحة في أداء المنظومة الصحية بالمحافظة، وكان نموذجًا للإخلاص والالتزام في أداء المسؤولية، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على تقدير الكفاءات التنفيذية التي تؤدي واجبها بإخلاص وتسهم في تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين. واختتم المحافظ بتوجيه خالص الشكر والتقدير للدكتور أسامة بلبل، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومواصلة مسيرة العطاء والتميز.