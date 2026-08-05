أحمد موسى: فوز طبيب مصري الأصل في انتخابات الحزب الديمقراطي بأمريكا يثير جدلًا واسعًا

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن فوز الطبيب المصري الأصل عبدالرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أن النتيجة أحدثت حالة من الجدل داخل الولايات المتحدة، خاصة مع مواقفه السياسية تجاه قضايا الشرق الأوسط.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن عبدالرحمن السيد، البالغ من العمر 41 عامًا، أصبح من الأسماء البارزة في السباق الانتخابي الأمريكي، مشيرًا إلى أن صعوده السياسي أثار اهتمامًا واسعًا.

وأضاف أن عبدالرحمن السيد خاض منافسة أمام هيلي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية، موضحًا أن الخلاف بين المرشحين ظهر بشكل واضح في المواقف المتعلقة بالحرب في غزة والعلاقة مع إسرائيل.

وأوضح موسى أن عبدالرحمن أعلن دعمه للشعب الفلسطيني، وانتقد سياسات ترامب المتعلقة بالشرق الأوسط، بينما أكدت منافسته دعمها لإسرائيل، لافتًا إلى أن المنافسة شهدت إنفاقًا ماليًا كبيرًا من جانب مؤيدي الطرفين.

وأشار إلى أن فوز عبدالرحمن السيد دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مهاجمته؛ بعد أن وجه له انتقادات عبر حساباته الرسمية، بسبب مواقفه السياسية.

واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد أن عبدالرحمن السيد أمام فرصة تاريخية، حيث قد يصبح حال فوزه في الانتخابات المقبلة أول سيناتور مسلم في الكونجرس الأمريكي.