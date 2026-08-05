مودرن سبورت يضم النيجيري أيوديلي إسماعيل لتدعيم الجناح الأيسر

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، التعاقد رسميًا مع اللاعب النيجيري أيوديلي إسماعيل، قادمًا من صفوف نادي شوتنج ستار، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويجيد أيوديلي إسماعيل اللعب في مركز الجناح الأيسر، حيث يعول الجهاز الفني على إمكانياته الفنية وسرعته في تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الصفقة في إطار تحركات مودرن سبورت لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة، بهدف الظهور بصورة قوية والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات خلال الموسم الجديد.