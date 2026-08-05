مرحبًا ملك مصر.. طرابزون سبور يرحب بمحمد صلاح فور وصوله إلى تركيا

رحب نادي طرابزون سبور التركي بالنجم المصري محمد صلاح، برسالة مقتضبة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كتب فيها: "مرحبًا، ملك مصر"، وذلك بالتزامن مع وصول قائد منتخب مصر إلى مدينة طرابزون تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه للفريق.

وشهدت مدينة طرابزون أجواءً جماهيرية استثنائية، بعدما احتشدت أعداد كبيرة من جماهير النادي في الشوارع ومحيط المطار لاستقبال محمد صلاح، في مشهد احتفالي لافت يعكس حجم الحماس والترقب لإتمام الصفقة.

وأشعلت جماهير طرابزون سبور الأجواء بالألعاب النارية والهتافات، بينما توافدت أعداد كبيرة من المشجعين إلى المطار لتحية النجم المصري فور وصوله، وسط احتفالات استمرت في محيط المدينة.

وكان محمد صلاح قد وجه أول رسالة إلى جماهير طرابزون سبور من داخل الطائرة الخاصة التي أقلته إلى تركيا، مؤكدًا: "حققت النجاح في كل مكان ذهبت إليه، وأريد أيضًا تحقيق النجاحات مع طرابزون سبور."

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء المفاوضات بين جميع الأطراف.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة رسميًا اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وخضوع اللاعب للفحص الطبي، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة، ثم تقديم محمد صلاح بقميص طرابزون سبور أمام الجماهير ووسائل الإعلام.