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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة عن واقعة فتاة النقل الذكي: مش دايما الراكب بيكون هو الضحية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
هاني حسين

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على واقعة ادعاء فتاة  تعرضها للتعدي والتحرش من أحد سائقي إحدى شركات النقل الذكي.

وقالت بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"،: "أول لما يحصل أي واقعة تحدث داخل سيارة نقل زكي أو سيارة أجرة؛ أول تصور عند معظم الناس إن السائق هو المتهم، والراكب هو الضحية".

وأضافت بسمة وهبة: "مش دايما السائق هو دايما الظالم أو المعتدي، والضحية مش لا زم تكون دايما الراكب".

وأكملت بسمة وهبة: "فيه سواقين نضاف ومحترمين وبيدورا على رزقهم بس، ومش كل السواقين بيطلعوا عشان يرتكبوا أخطاء وجرائم ووقائع تعدي وتطاول على الركاب".

ووواصلت بسمة وهبة: "قبل ما نحكم على أي واقعة؛ لازم نشوف ملابسات الواقعة، والأدلة".

بسمة وهبة اخبار التوك شو النقل سائق السائق

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