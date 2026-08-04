بسمة وهبة: شمس البارودي أيقونة وعلامة تعبر عن مصر

أبدت الإعلامية بسمة وهبة، استياءها من أحد المنشورات التي تناولت الفنانة المعتزلة شمس البارودي بالإساءة، موضحة أنها لا ترغب في ذكر اسم صاحبه، وقالت: «أنا مش عاجبني النهاردة بوست الحقيقة مش عايزة أشهر صاحبه ولا أقول حاجة عنه، بس كاتب الحقيقة بيغلط في الحاجة شمس البارودي»، مؤكدة أن ذلك أمر غير مقبول.



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ شمس البارودي صاحبة تاريخ فني كبير، وقالت: «الحاجة شمس البارودي دي، دي على فكرة يعني ليها أعمال كبيرة جداً وهي بردو علامة في مصر وعلامة إنها أيقونة ودي امرأة بتعبر عن بلدنا»، متسائلة: «هو بس المرأة الفنانة اللي هي يعني ما زالت "إن"؟ يعني اللي "أوت" واعتزل ده إن أنا أعمل فيه اللي أنا عاوزه؟ لأ والله إحنا ما نرضاش».

ووجهت الإعلامية رسالة مباشرة إلى من يسيء للفنانة المعتزلة، قائلة: «ومن فضلك حضرتك اللي بتغلط وقاعد تعيب في الحاجة شمس، عيب.. عيب».

وأردفت: «داخل عندها ليه لما إنت مش عاجبك اللي هي بتقوله أو اللي هي بتعمله؟ وإنت مين نصبك عليها إنك إنت تتحكم فيها وتتكلم عنها؟»، مؤكدة أن من لا يعجبه ما تنشره أو تقوله فليس من حقه الإساءة إليها أو التطاول عليها.