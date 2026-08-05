أوكا: أنا مش شاعر.. وبكتب أغاني شبه الناس وبتكلم مش بغني

كشف مطرب المهرجانات أوكا عن فلسفته في كتابة الأغاني، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه شاعرًا، وإنما يحرص على تقديم أعمال تعبر عن الناس وتعكس واقعهم.

وقال أوكا إنه لا يهتم بأن تُصنف أغانيه على أنها شعر، بقدر اهتمامه بأن تكون قريبة من الجمهور وتشبه حياتهم اليومية، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم أعمال تعبر عن الشارع المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أنا مش شاعر، وبقدم أغاني شبه الناس، ولا أهتم بالشعر في الأغاني أو المنافسة فيه.. أهم حاجة الأغاني تعجب الجمهور وتكون شبههم".

وأوضح أن معيار نجاح الأغنية بالنسبة له لا يعتمد على جمال الكلمات فقط، وإنما على قدرتها على الوصول إلى الناس والتعبير عن مشاعرهم وتفاصيل حياتهم اليومية.

وتحدث أوكا عن أسلوبه في الكتابة، مؤكدًا أنه يعتمد على طريقة مختلفة عن القوالب التقليدية، وقال: "أنا بتكلم مش بغني، ودي طريقة جديدة في الكتابة، ودا اللي عملته في أغنية (قوم يا عم)".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الأسلوب هو ما يميز أعماله ويجعلها أكثر قربًا من الجمهور، وهو السبب في نجاح العديد من أغانيه خلال السنوات الماضية.