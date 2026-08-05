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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للناشئين يكتسح نيجيريا في افتتاح مشواره ببطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
حسن العمدة

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عامًا فوزًا كبيرًا على نظيره النيجيري بنتيجة 95-68، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الأفروباسكت 2026، المقامة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وفرض المنتخب الوطني سيطرته على المباراة منذ بدايتها، بعدما أنهى الربع الأول متقدمًا بنتيجة 32-23، قبل أن يوسع الفارق مع نهاية الربع الثاني إلى 56-43.

وواصل لاعبو منتخب مصر تفوقهم في الشوط الثاني، لينهي المنتخب الربع الثالث متقدمًا بنتيجة 79-55، قبل أن يحسم اللقاء بفوز مستحق بنتيجة 95-68، محققًا أول انتصار له في البطولة.

ويرأس بعثتي منتخبي الناشئين والناشئات في أبيدجان أيمن علي عضو مجلس الإدارة.

وكانت قرعة بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات كوت ديفوار "البلد المضيف"، وتشاد، ونيجيريا.

وتقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 16 أغسطس الجاري، بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، على أن تتأهل أفضل ثمانية منتخبات إلى الدور ربع النهائي، وفقًا لعدد الانتصارات وفارق النقاط.

ويسعى منتخب مصر لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، والمنافسة على اللقب، بعدما تأهل إلى النهائيات إثر احتلاله المركز الثاني في تصفيات المنطقة الخامسة، التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي.

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