تريزيجيه يرحب بمحمد صلاح بعد انتقاله إلى طرابزون: أهلا بك في النادي العظيم

حرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر ونادي الرياض السعودي، على توجيه رسالة تهنئة إلى النجم محمد صلاح، بعد اقتراب إعلان انضمامه رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر تريزيجيه، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، رسالة مقتضبة إلى صلاح قال فيها: "أهلا بك في النادي العظيم"، في إشارة إلى انتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف النادي التركي.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، حيث ظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير طرابزون سبور، قال خلالها: "طرابزون في كل مكان"، معبرًا عن حماسه لخوض تجربته الجديدة مع الفريق التركي.

وأعلن نادي طرابزون سبور توصله إلى اتفاق مع محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وإجراء الفحص الطبي، ليبدأ النجم المصري مشواره الجديد مع الفريق خلال الموسم المقبل.