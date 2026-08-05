استقبال أسطوري للملك المصري.. لحظة وصول محمد صلاح وسط جنون جماهير طرابزون |صور

شهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً استثنائية، مع وصول النجم المصري محمد صلاح وسط استقبال جماهيري حاشد من أنصار نادي طرابزون سبور، استعدادًا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واحتشدت آلاف الجماهير في محيط المطار والشوارع المؤدية إليه، رافعين الأعلام وقمصان النادي، فيما أشعلت الألعاب النارية والهتافات الحماسية الأجواء احتفالًا بوصول "الملك المصري"، في مشهد يعكس حجم الترقب للصفقة المنتظرة.

وتوافدت أعداد كبيرة من مشجعي طرابزون سبور إلى المطار لاستقبال محمد صلاح والترحيب به فور وصوله، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لتأمين الحشود، بينما تواصلت الاحتفالات في محيط المطار والشوارع الرئيسية.

وكان نادي طرابزون سبور قد توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح للانضمام إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء المفاوضات بين جميع الأطراف، في واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يُحسم انتقال صلاح رسميًا اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وخضوعه للفحص الطبي، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة، ثم تقديمه بقميص طرابزون سبور أمام الجماهير ووسائل الإعلام.