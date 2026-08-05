طرابزون كلها في الشوارع.. استقبال أسطوري لمحمد صلاح بالألعاب النارية والهتافات

شهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً جماهيرية استثنائية، مع احتشاد أعداد كبيرة من جماهير طرابزون سبور في الشوارع ومحيط المطار، انتظارًا لوصول النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشعلت جماهير طرابزون الأجواء بالألعاب النارية والهتافات، وسط حالة من الحماس الكبير لاستقبال "الملك المصري"، في مشاهد تعكس حجم الترقب الجماهيري لصفقة انضمام صلاح إلى الفريق التركي.

وتوافدت أعداد كبيرة من المشجعين إلى المطار لاستقبال محمد صلاح والترحيب به فور وصوله، بينما شهدت الشوارع المحيطة تجمعات جماهيرية رافقتها أجواء احتفالية وألعاب نارية.

وكان نادي طرابزون سبور التركي قد أعلن التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا لإعلان انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق.

ومن المنتظر حسم الصفقة رسميًا اليوم الأربعاء، بعد استكمال الإجراءات الإدارية وخضوع محمد صلاح للفحص الطبي، قبل الإعلان عن الصفقة وتقديم اللاعب بقميص طرابزون سبور.