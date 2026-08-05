هل يجوز الكتابة داخل المصحف لتسهيل الحفظ؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات من المنوفية، حول حكم وضع علامات وكتابة ملاحظات داخل المصحف الشريف لتسهيل الحفظ.

حكم وضع علامات وكتابة ملاحظات داخل المصحف الشريف لتسهيل الحفظ

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأصل هو عدم الكتابة داخل صلب صفحات المصحف، صونًا لكلام الله سبحانه وتعالى من إدخال أي كلام آخر عليه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا مانع من وضع علامات أو كتابة ملاحظات في الهوامش الخارجية للمصحف، إذا كان ذلك يساعد على الفهم أو الحفظ، بشرط ألا تختلط هذه الكتابات بنص القرآن الكريم.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن كتابة الشروح أو التوضيحات بجوار الآيات في الهامش أمر جائز، لأنه لا يُعد تدخلاً في نص القرآن نفسه، وإنما وسيلة مساعدة للحفظ والفهم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال سبق للشخص أن كتب داخل المصحف في صلب الصفحة دون علم بالحكم، فلا إثم عليه، ويكفيه الاستغفار والتوقف عن ذلك مستقبلًا.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة تعظيم كلام الله والحفاظ على قدسيته، مع استخدام الوسائل المباحة التي تعين على الحفظ دون المساس بنص المصحف الشريف.