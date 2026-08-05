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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الصلاة بالفاتحة فقط دون سورة بعدها يؤثر في صحتها؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصلاة
الصلاة

هل نسيان قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الصلاة يؤثر في صحتها ؟ .. تساؤل متكرر يشغل بال المصلين ، خاصة لدى من يحرصون على أداء عباداتهم بصورة صحيحة وكاملة. 

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الفقهي المعتمد بشأن هذه المسألة، مؤكدة أن الأمر لا يستدعي القلق كما يعتقد البعض.

وبيّن الدكتور محمود شلبي أن قراءة سورة الفاتحة تُعد ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة لا تصح بدونها في كل ركعة، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

 أما قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، فهي من السنن المستحبة التي يُثاب عليها المصلي، لكنها ليست من الأركان التي يترتب على تركها بطلان الصلاة.

وأوضح أن من نسي قراءة سورة قصيرة أو آيات من القرآن بعد الفاتحة، سواء تذكر أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها، فإن صلاته تظل صحيحة ولا يلزمه إعادتها، كما لا يُطلب منه سجود السهو في هذه الحالة، لأن ترك السنة لا يستوجب هذا السجود.

هل يجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط؟ 

وأشار إلى أن المصلي يمكنه إتمام صلاته بشكل طبيعي حتى لو اقتصر على قراءة الفاتحة فقط في الركعات، موضحًا أن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة، لكنه يفوّت على نفسه فضل اتباع السنة النبوية، التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية، بينما يكتفي بالفاتحة في الركعات الأخيرة.

ومن جانبه، أوضح الشيخ عبد الله العجمي أن بعض المذاهب الفقهية ترى استحباب سجود السهو في حال ترك قراءة السورة بعد الفاتحة، باعتبارها من سنن الصلاة، إلا أن جمهور العلماء لا يرون وجوب ذلك، ويؤكدون أن الصلاة صحيحة دون الحاجة إلى سجود السهو.

كما أشار عدد من العلماء، ومنهم الإمام الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار"، إلى اتفاق الفقهاء على استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر والجمعة، وكذلك في الركعتين الأوليين من باقي الصلوات، وهو ما أكده أيضًا الإمام النووي والإمام ابن قدامة، حيث شددوا على أن هذه القراءة سنة مؤكدة وليست فرضًا.


 

الصلاة قراءة الفاتحة سورة بعد الفاتحة حكم الصلاة دار الإفتاء المصرية سجود السهو سنن الصلاة دار الإفتاء

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