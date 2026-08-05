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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر لـ"شبكة سي إن إن": نقص حاد في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية

صواريخ أمريكية
صواريخ أمريكية
محمد على

 حذرت شبكة سي إن إن الإخبارية من تداعي كبير في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية، مع استهلاك جزء ضخم منها في ضوء حروب أوكرانيا والاحتلال مع المقاومة وإيران.

وقد أدت المواجهة مع إيران العام الماضي وحرب العام الحالي منذ فبراير الماضي إلى ادخال القدرات الاعتراضية مرحلة الخطر.

وتشير التقارير إلى أن الجيش الأمريكي استنفد ما يقرب من 80% من صواريخه الاعتراضية لنظام دفاع صاروخي رئيسي، فيما يحذر كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أن مخزون الذخائر لدى البنتاجون "منخفض بشكل خطير"، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر.

قالت المصادر أنه قد استُنزفت مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الرئيسية بشكل خاص خلال الحرب مع إيران، حيث  استهلك الجيش الأمريكي ما يقرب من أربعة أخماس مخزونه من صواريخ ثاد مقارنةً بأرقام ما قبل الحرب، ونحو نصف صواريخ باتريوت الاعتراضية منذ بداية الحرب، وفقًا لمصدرين مطلعين على أحدث تقرير للمخزون، كما أنه لم يتم الإبلاغ سابقاً عن الكشف عن انخفاض مخزون نظام ثاد.

يقدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الولايات المتحدة كانت تمتلك حوالي 2200 صاروخ باتريوت (من أحدث نسختين) و452 صاروخ ثاد في مخزونها قبل بدء الحرب مع إيران.

كما أثارت الدول العربية في دول الخليج العربي المخاوف بشأن كيفية تأثير نقص أنظمة الدفاع الجوي على قدرتها على صد أي رد إيراني محتمل إذا قرر الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب تصعيد الصراع المستمر.

قال العديد من المسؤولين إن العديد من تلك الدول تعتمد على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، وقد أقرت بأن نقص المخزون قد يعيق قدرتها على اعتراض الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية القادمة - لا سيما إذا تم استهدافها رداً على أي تصعيد من قبل إدراة ترامب، وهو أمر صار له انعكاساته على المنطقة والعالم.

سي إن إن قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية حروب أوكرانيا والاحتلال وإيران مرحلة الخطر مخزون الذخائر منخفض بشكل خطير لمصادر متعددة مطلعة على الأمر قدرات الاعتراض الصاروخي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الجيش الأمريكي صواريخ ثاد صواريخ باتريوت الدول العربية الخليج العربي

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