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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفضة ترتفع في المعاملات الفورية 3% وتصل لـ61.27 دولار للأوقية

الفضة
الفضة
البهى عمرو

كشفت وكالة رويترز، عن ارتفاع أسعار الفضة في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 3% لتصل إلى 61.27 دولار للأوقية.، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

تحركات تدريجية بأسعار الذهب

وقال الخبير الاقتصادي، إن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

وأكد أن الذهب يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

الفضة القاهرة الإخبارية المعاملات الفورية أسعار الذهب الذهب

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