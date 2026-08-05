"الزراعة" ترفع درجة الاستعداد.. 4564 ندوة بيطرية لدعم المربين ومواجهة الأمراض

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ برنامج موسع للندوات الإرشادية البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو، حيث تم تنفيذ 4564 ندوة إرشادية بيطرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف جهود الإرشاد البيطري، ورفع وعي المربين، ودعم جهود الوقاية وتحسين صحة الحيوان.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت متابعة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتعزيز دور الإرشاد البيطري كأحد أهم أدوات حماية الثروة الحيوانية والداجنة، ورفع الوعي بالممارسات الصحية السليمة.

وأوضح "الأقنص" أن الوقاية والأمن الحيوي تصدرا الأنشطة الإرشادية خلال شهر يوليو، إلى جانب التوعية بمرض أنفلونزا الطيور، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بما يعكس التركيز على الوقاية من الأمراض وحماية الصحة العامة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تنوع الموضوعات والأنشطة الإرشادية يأتي بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المربين، ونشر الممارسات السليمة في التعامل مع الحيوانات والوقاية من الأمراض، بما ينعكس على صحة القطعان وتحسين إنتاجيتها.

وأكد الأقنص أن هذه الأنشطة الإرشادية تُنفذ بالتوازي مع حملات التحصين والتقصي الوبائي والرقابة البيطرية على الأسواق والمجازر، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير عام الادارة العامة للإرشاد البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن البرنامج الإرشادي خلال شهر يوليو شمل عددًا متنوعًا من الموضوعات التي تستهدف دعم المربين ورفع مستوى الوعي البيطري، من بينها رعاية الحيوان والصحة العامة، والمجازر وسلامة الغذاء، والتأمين على الماشية، والترقيم والتسجيل، والرفق بالحيوان، فضلًا عن التوعية بأهمية مراكز تجميع الألبان، وتنفيذ عدد من الندوات المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون مع فرق الإرشاد البيطري والاستفادة من الخدمات البيطرية المقدمة من خلال الوحدات البيطرية، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه مرضي عبر الخط الساخن 19561.