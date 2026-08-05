القبض على فتاة ادعت التعدي عليها من سائق نقل ذكي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة، لاتهامها بادعاء تعرضها للتعدي والتحرش من أحد سائقي إحدى شركات النقل الذكي.

تفاصيل القضية



وكانت البداية عندما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ظهرت خلاله فتاة تدعي تعرضها للتحرش والتعدي من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي خلال استقلالها السيارة في القاهرة.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة والسائق، وتبين أنها قامت بإحداث إصابات وخدوش بنفسها وادعت تعرضها للاعتداء.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.