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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٥ أغسطس، فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، على هامش اجتماع "اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة"، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد الوزير عبد العاطي، على عمق العلاقات المصرية العراقية، والحرص على الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع إلى عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة خلال عام ٢٠٢٧.

وجدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية، مؤكداً دعم مصر لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وشدد على أن استقرار العراق يمثل ركناً أصيلاً للأمن القومي العربي والمصري.

كما تناول اللقاء آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث أكد الوزيران أهميتها باعتبارها إطاراً واعداً للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وشددا على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق، بما يلبي تطلعات شعوب الدول الثلاث نحو مزيد من التنمية والازدهار المشترك.

وزير الخارجية والتعاون الدولي العراق عمان القدس المحتلة العلاقات المصرية العراقية

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