متحدث الحوثيين: استهدفنا سفينة نفط أمام ينبع السعودية بصواريخ باليستية

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أنهم أقدموا على استهداف سفينة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر أمام ميناء ينبع بالصواريخ الباليستية.

وأضاف أنهم استهدفوا سفينة "وفاء" النفطية السعودية أمام منطقة "ينبع" بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة، بحسب ما زعم المتحدث باسم "الحوثيين" يحيى سريع.

وأضاف وفق مزاعمه التي لا يوجد ما يؤكدها، أن إجمالي السفن التي استهدفوها بلغ ثماني سفن نفطية منذ بدء الحظر البحري في 22 يوليو الماضي.

كما زعم منعهم 29 سفينة نفطية ما جعلها تتراجع وتعود .

في غضون ذلك، قال المجلس الرئاسي اليمني إنه يطالب بتحرك دولي عاجل ويحمل "الحوثيين" مسؤولية إغراق سفينة هندية.

وأكد المجلس، أن استهداف السفينة المدنية يمثل امتدادًا لنهج "الحوثيين" في مهاجمة الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية، معتبرًا أن ذلك يهدد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وأشاد بسرعة استجابة قوات خفر السواحل والقوات البحرية، التي تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدًا أن العملية تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في التعامل مع الحوادث البحرية وحماية الممرات المائية.