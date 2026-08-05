اليابان: تحذير من احتمالية وقوع المزيد من الزلازل في محافظة "كوماموتو"

حذر مسئولو الأرصاد الجوية في اليابان من احتمال وقوع المزيد من الزلازل القوية في محافظة "كوماموتو"خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الأربعاء/ أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت أن وتيرة الزلازل تتناقص تدريجيا، إلا أن النشاط الزلزالي لا يزال مرتفعا.

وأشارت إلى أن احتمالية حدوث هزات أرضية بقوة تصل إلى 5 درجات أو أكثر تبلغ حوالي 80 ضعفا مقارنة بما كانت عليه قبل الزلزال الكبير الذي وقع الأسبوع الماضي.

وحثت الوكالة المواطنين على توخي الحذر تحسبا لهزات أرضية بهذه الشدة لمدة أسبوع آخر تقريبا.

وسجل الزلزال الذي ضرب البلاد في 28 يوليو الماضي أعلى مستوى له على مقياس شدة الزلازل الياباني، وهو 7 درجات، في مدينة أوكي وبلدة هيكاوا، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة.