زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه قتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات على كييف وضواحيها.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت 28 صاروخا و115 مسيرة في هجماتها على كييف وضواحيها.

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 98 مسيرة روسية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

من الناحية المقابلة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت هجوما على مراكز النقل والإمداد العسكري بكييف وضواحيها ومراكز إنتاج وتوزيع المسيرات، مشيرة إلى أنها استهدفت 3 سفن شحن جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 475 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

