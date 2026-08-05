قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
وزيرا الرياضة والتضامن بـ اجتماع مشترك: الشراكة مع الأمم المتحدة إحدى ركائز الدولة في بناء الإنسان
زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات
بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية
العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني
نادي طرابزون التركي يعلن متابعة رحلة طائرة محمد صلاح
انطلاق تنسيق الجامعات.. آليات تسجيل الرغبات ونصائح مهمة للطلاب
القبض على فتاة ادعت التعدي عليها من سائق نقل ذكي بالقاهرة
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة آليات القبول بالجامعات
التعليم العالي تكشف أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2026/ 2027 وتوجه رسائل مهمة للطلاب
موعد الظهور الأول لمحمد صلاح في الدوري التركي بقميص طرابزون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج للمساعدة التقنية لسوريا

سوريا
سوريا
محمد على

أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على برنامج مساعدات فنية لسوريا، حيث تعمل الحكومة الجديدة على إعادة بناء الاقتصاد بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

قام فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة استغرقت خمسة أيام إلى دمشق ابتداءً من 19 يوليو، بعد استئناف البعثات إلى البلاد العام الماضي لأول مرة منذ عام 2009.

قال رون فان رودن، المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي الذي رأس وفد الصندوق :“بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية والتنموية الكبيرة لسوريا، لا تزال هناك حاجة إلى دعم مالي دولي قوي وفي الوقت المناسب، حيث إن إعادة دمج اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً بشكل مستدام تتطلب دعماً يتجاوز المساعدات الإنسانية، ويركز أيضاً على خلق فرص عمل منتجة، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وإعادة بناء المساكن والبنية التحتية".

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن وفد الصندوق التقى بوزير المالية يسر برنيه، ومحافظ البنك المركزي صفوت رسلان، ومسؤولين كبار آخرين.

دُمر الاقتصاد السوري جراء أكثر من 13 عاماً من الحرب، حيث قاتلت قوات المعارضة ضد حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

أعلنت الولايات المتحدة وبعض حلفائها تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ ، إلا أن المستثمرين ما زالوا حذرين. 

وقدّر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب قد تصل إلى 216 مليار دولار.

لم تطلب سوريا رسمياً من صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ. ويتوقف هذا الطلب على تحليل الديون وإمكانية إعادة هيكلتها، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصندوق.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي فان رودن إن الصندوق يواصل دعم السلطات "في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية".

سيشمل برنامج المساعدة الفنية المتفق عليه من قبل صندوق النقد الدولي مساعدة السلطات السورية في بناء القدرات المتعلقة بالإصلاحات المالية وتعبئة الإيرادات وإدارة الدين العام.

سيركز البرنامج أيضاً على إصلاحات القطاع المالي، بما في ذلك إعداد تشريعات ولوائح جديدة، والمساعدة في إعادة تأهيل القطاع المصرفي المتعثر وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال صندوق النقد الدولي إنه تم إحراز تقدم في تحليل استدامة الدين، بما في ذلك تجميع بيانات شاملة عن الدين.

سوريا صندوق النقد الدولي دمشق الرئيس السابق بشار الأسد البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

ترشيحاتنا

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

بالصور

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي على أجندة الحكومة

صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

فستان صيفي.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ طبيب يوضح

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد