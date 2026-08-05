أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل لاتفاق لفتح مضيق هرمز

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي باقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل لاتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز .

وأوضح "أكسيوس" أن الولايات المتحدة تطمح للإعلان عن هذا الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم (الأربعاء) .

وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس إن الاتفاق، الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أسابيع، يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وأشار الى أن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت بين عمان وإيران في مضيق هرمز لمدة 60 يوما قابلة للتمديد .

وبموجب الاتفاق، ستسلك جميع السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية. أما السفن المغادرة عبر المضيق إلى بحر العرب، فستسلك مسارا جنوبيا عبر المياه العُمانية، بالتنسيق مع إيران. ولن تُفرض أي رسوم أو ضرائب خلال فترة الستين يوما.

كما سيعمل الطرفان على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. وبعد تطهير الممر الأوسط، سيُستخدم لحركة الملاحة القادمة والمغادرة بموجب اتفاقية دائمة سيتم التفاوض عليها بين عُمان وإيران، بحسب المسؤول.