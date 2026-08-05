زلزال بقوة 7 درجات يضرب مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال" الفلبينية

ضرب زلزال بلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر اليوم /الأربعاء/ قبالة سواحل بلدة "سارانجاني" في مقاطعة "دافاو أوكسيدنتال"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن- حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وتعد الزلازل حدثا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.