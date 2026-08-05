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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا:مقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين جراء هجوم روسي على كييف ومحيطها

أوكرانيا:مقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين جراء هجوم روسي على كييف ومحيطها
أوكرانيا:مقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين جراء هجوم روسي على كييف ومحيطها
أ ش أ

 أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/ مقتل 14 شخصا وإصابة 27 آخرين فى قصف روسي ليلا واسع النطاق على مدينة كييف ومحيطها.

وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية، باندلاع حرائق في عدد من المستودعات بمنطقة العاصمة كييف عقب هجمات روسية.

ونقلت وكالة أنباء /أوكرينفورم/ الأوكرانية بيان خدمة الطوارئ: "مقتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون خلال الهجوم الليلي، ويتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة".

من جانبه، قال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو:"إنه تم إنقاذ شخصين من تحت أنقاض مستودع انهار جراء الهجوم، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ لانتشال العالقين تحت الركام.

وأضاف أنه تم تسجيل ضربات وأضرار في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى اندلاع حرائق بعدة مواقع، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تتصدى للهجوم.

وكانت السلطات العسكرية في كييف، قد أعلنت فى وقت سابق، مقتل امرأة وإصابة 12 في المدينة، بعدما شنت روسيا هجوما صاروخيا باليستيا.

السلطات الأوكرانية مدينة كييف خدمة الطوارئ الأوكرانية اندلاع حرائق هجمات روسية

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