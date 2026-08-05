بدء محاكمة شخص بتهمة الاتجار في الأسلحة بالأميرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة الأميرية.

تفاصيل القضية

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بحيازة عاطل أسلحة نارية وتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع والاتجار بالسلاح بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية في ضبط المتهم وتبين أنه يدعى “سليمان. س” عاطل وضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية والطلقات.

وجرى التحفظ على الأسلحة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية وتبين أنها صالحة وسليمة ومعدة للاستخدام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإجراء تحليل مخدرات لدماء المتهم تبين إيجابية العينات وتعاطيه مخدر البودر.