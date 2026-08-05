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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شقيقه محمد صلاح تثير الجدل برسالة غامضة: حاجات بنفهمها بعد ما بنعدي باختبار صعب

رباب صلاح
رباب صلاح
ميرنا محمود

لفتت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.


وأثارت رباب الجدل برسالة غامضه شاركتها علي الصورة كاتبة : حاجات بنفهمها بعد ما بنعدي باختبار صعب.


علي الجانب الاخر أعلن نادي طرابزون سبور التركي، في بيان رسمي، بدء إجراءات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء إعلان النادي بعد توصله إلى اتفاق مع اللاعب، الذي أصبح متاحًا في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، لينهي بذلك رحلة استمرت عدة سنوات داخل صفوف "الريدز".

وكان محمد صلاح قريبًا من الانتقال إلى بشكتاش التركي خلال الأيام الماضية، قبل أن تتعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة، ليدخل طرابزون سبور على خط المفاوضات ويكثف اتصالاته مع اللاعب، قبل أن ينجح في حسم الصفقة.

محمد صلاح شقيقه محمد صلاح رباب صلاح رساله رباب صلاح

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