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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعمًا للأمن الغذائي.. "الخدمات البيطرية" تنفذ تلقيح اصطناعي لـ39 ألف رأس ماشية

تلقيح الماشية
تلقيح الماشية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة جهودها المكثفة في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال شهر يونيو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة التلقيح الاصطناعي والتوسع في خدمات الرعاية التناسلية، بما يسهم في تحسين إنتاجية القطعان وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم خلال شهر يونيو تشخيص وفحص الحمل وعلاج مسببات ضعف الخصوبة لعدد 17,706 حالات من إناث الحيوانات، شملت 19,421 حالة فحص وتشخيص حمل، إلى جانب التعامل مع حالات الشيوع الصامت والمتكرر، والالتهابات الرحمية، وخمول وتحوصُل المبايض، والجسم الأصفر الدائم، وسوء التغذية وقصور النمو، وذلك للأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وأشار إلى أنه في إطار علاج الأمراض الإنتاجية، تم علاج 516 حالة من إناث الحيوانات، شملت أمراض الضرع، وأمراض الجهازين التنفسي والهضمي لحديثي الولادة، والحالات الجراحية، وحالات النقص الغذائي، بما يعزز من كفاءة الإنتاج الحيواني.

وأضاف الأقنص، أنه تم كذلك علاج 2,231 حالة من أمراض الولادة ومضاعفاتها، شملت الالتهابات الرحمية، والولادات العسرة، واحتباس المشيمة، وحمى اللبن، وحمى النفاس، وحالات الإجهاض، في إطار تقديم رعاية بيطرية متكاملة للقطعان.

وفيما يتعلق بنشاط التلقيح الاصطناعي، أوضح رئيس الهيئة أنه تم خلال شهر يونيو تلقيح 39,128 رأس ماشية، بواقع 32,297 رأس أبقار و6,831 رأس جاموس.

وتابع أن مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للهيئة واصلت دورها الحيوي، حيث تم إنتاج 55,560 قصيبة من السائل المنوي المجمد، وتوزيع 25,002 قصيبة على مديريات الطب البيطري، إلى جانب استيراد 44,736 قصيبة لدعم برامج التحسين الوراثي ورفع الكفاءة التناسلية للقطعان.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم صغار المربين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات البيطرية في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي.

الزراعة الخدمات البيطرية وزارة الزراعة

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