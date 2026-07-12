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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد.. تدشين قافلة بالغربية لتقديم الخدمات البيطرية لـ955 طائرا ورأس ماشية

قوافل بيطرية بالغربية
قوافل بيطرية بالغربية
الغربية أحمد علي
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نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية الطالبية التابعة لمركز كفرالزيات في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة"، وتم خلالها تقديم الخدمات البيطرية لـ 955  طائرا وماشية.

قوافل بيطرية 

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشارت الدكتورة  نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور هيثم شربان مدير الإدارة البيطرية بمركز كفرالزيات، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 55 رأس ماشية، و900 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضافت أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

اخبار محافظة الغربية قوافل بيطرية طيور مواشي كفر الزيات

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