بيطري الغربية تعلن تدشين قافلة لتقديم الخدمات البيطرية لـ 4610 طيور ومواشٍ

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتم خلالها تقديم الخدمات البيطرية لـ 4610 طيور ومواشٍ.

حملات بيطرية

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم، القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وعادل دواد، رئيس مركز ومدينة طنطا.

تحسين الثروة الحيوانية

وقالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور أحمد غنيم، مدير الإدارة البيطرية بمركز طنطا، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 410 حيوانات ومواشٍ، و4200 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

تجريع الحيوانات

وأضافت أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من المديرية.