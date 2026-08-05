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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ثابتة منذ 12 عاما.. قيمة رسوم الدراسات العليا بجامعة الأزهر بعد الزيادة وموعد تطبيقها

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

أثار قرار زيادة رسوم الدراسات العليا بجامعة الأزهر حالة من الجدل بين الباحثين في جامعة الأزهر، حيث شهدت الزيادة ارتفاعا كبيرا وكثرة التساؤلات عن صحة هذا القرار وموعد تطبيقه.

وكشف مصدر لـ"صدى البلد"، عن تفاصيل هذا القرار، منوها إلى أن القرار ليس حديث العهد وإنما صدر عن مجلس جامعة الأزهر بموافقة جميع العمداء في شهر يناير 2026، ثم اعتمده المجلس الأعلى للأزهر.

وأوضح المصدر أن القرار لم يصدر عن القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر الجديد وهو الدكتور محمود صديق، وإنما تزامن إعلان تطبيقه مع توليه مهام منصبه بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر عليه.

 

زيادة رسوم الدراسات العليا بجامعة الأزهر

وأوضح المصدر أن رسوم الدراسات العليا في جامعة الأزهر لم تشهد زيادة منذ 2014، أي ظلت كما هي لمدة 12 عاما، وهي أقل من الجامعات الأخرى حتى بعد الزيادة.

وعن مصير هذه الرسوم، قال المصدر إنها ستذهب إلى صندوق الدراسات العليا، لتمويل العملية التعليمية والبحثية، وزيادة مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها، ودعم مشروع علاج أعضاء هيئة التدريس.

وشمل قرار زيادة رسوم الدراسات العليا بجامعة الأزهر على ما يلي:

- رسوم الدبلوم: تم زيادة الرسوم من 750 جنيه، إلى 4000 جنيه.

- رسوم الماجستير: تم زيادة الرسوم من 1500 جنيه إلى 5000 جنيه.

- رسوم الدكتوراه: تم زيادة الرسوم من 2000 جنيه إلى 7000 جنيه.

ونص قرار الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، على تطبيق زيادة رسوم الدراسات العليا من العام الجامعي 2026 - 2027.

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