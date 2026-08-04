محافظ أسوان يتابع فعاليات مهرجان التسوق الأول لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يتم تنفيذها على هامش " مهرجان التسوق الأول " الذى ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بجودة عالية وأسعار تنافسية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة .

دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة

ويجسد تنظيم المهرجان حرص الدولة على دعم المواطنين، وتعزيز توافر السلع الأساسية، حيث يضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الإستهلاكية التى تحتاجها الأسر الأسوانية، بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن مثيلاتها بالأسواق .

منافذ ثابتة ومتحركة بجميع المراكز



ويستكمل المهرجان فعالياته من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشمل منفذ المحمودية بجوار حى قدرى عثمان، ومنفذ سوق السيل، ومنفذ المزلقان بمركز دراو، والمنافذ المتحركة بمركز نصر النوبة، ومنفذ سوق كوم أمبو، ومنفذ الرديسية بجوار السجل المدنى، ومنفذ الحصايا، ومنفذ السكر بمركز إدفو، بالإضافة إلى منافذ " سوبر توفير " تابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .

إقبال كبير وتخفيضات تصل إلى 25 %

وشهدت المنافذ المختلفة إقبالاً ملحوظاً من المواطنين للإستفادة من التخفيضات المقررة على السلع الغذائية والإستهلاكية، والتى تصل إلى 25 % بما يخفف من الأعباء المعيشية ، ويعزز توافر المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة .

فعاليات ترفيهية وجوائز للمترددين

لا يقتصر المهرجان على توفير السلع الغذائية والإستهلاكية فحسب، بل يشهد أيضاً تنظيم عروض تفاعلية مميزة، وسحباً على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بالإضافة إلى رسم على وجوه الأطفال، وتوزيع الألعاب والكابات والأعلام والشيكولاته بما يسهم فى إدخال البهجة على المواطنين، وتشجيعهم على الإستفادة من المبادرة .



يعكس مهرجان التسوق الأول بمحافظة أسوان جهود الدولة فى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، إلى جانب تنظيم فعاليات ترفيهية ومجتمعية تعزز من مشاركة الأسر، بما يدعم جهود تحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين .